La Louvière : les Funérailles Willy sont sur le point d’investir un tout nouveau bâtiment de 650m²

Le nouveau bâtiment sera situé sur le rond-point des pompiers. ©Thomas Donfut

Une dizaine d’emplois créés

Un bâtiment qui sera aussi entouré de 60 places de parking. Pas négligeable pour ce type d’entreprise. “Le confort de nos clients, des familles des défunts, c’est une de nos priorités. Un parking décent, c’est le minimum. Or, le parking de nos installations actuelles est plus que limité et il fallait trouver une solution. Lorsque le magasin a été pensé, il n’y avait pas autant de véhicules qu’aujourd’hui, les coutumes ont également changé… Le nouveau bâtiment comportera en outre pas moins de cinq salles funéraires dont trois pourront être “fusionnées” en une seule grande salle.”

Le déménagement, prévu pour le printemps 2024, permettra à l’entreprise d’engager entre 10 et 15 personnes soit le triple de l’effectif actuel. “C’est vraiment un nouveau départ pour cette entreprise familiale créée en 1968 par mes grands-parents. On pense à ce projet depuis à peu près 4 ans et nous avons eu beaucoup d’aléas qui nous ont empêchés d’aller plus rapidement. Au final, nous avons trouvé cette solution qui nous va très bien. Il y a à peu près 20 000 véhicules qui passent par ce rond-point tous les jours ouvrables et donc, du point de vue de la visibilité, il est difficile de faire mieux.”

Encore une fois, le maximum sera fait pour le confort du client dans le nouveau bâtiment. “Le terrain que nous avons acheté comporte une partie boisée que nous allons conserver, amenant cette sérénité que nos clients réclament dans les moments difficiles qu’ils traversent.”