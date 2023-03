La mise en place d’un Budget Participatif vise prioritairement à soutenir et encourager les initiatives citoyennes et à renforcer la cohésion sociale. En faisant remonter les idées, les besoins et les priorités des habitants, ces dispositifs permettent d’amener les citoyens à débattre et à construire une vision collective des projets à favoriser. En ce sens, le Budget Participatif vise à renforcer la proximité et le dialogue entre les élus, les citoyens et l’Administration et tend à faire aboutir des projets concrets qui améliorent le cadre et la qualité de vie dans les quartiers. Finalement, le processus de construction est donc tout aussi important que la réalisation finale des projets.

Afin de permettre à autant de projets que possible de voir le jour, 2 enveloppes distinctes ont été réservées au Budget extraordinaire. “L’une de ces enveloppes, gérée par la Cellule Environnement, est liée au développement rural de l’entité (via le Plan Communal de Développement Rural) et s’élève à 20.000 euros (dont 10.000 euros de subsides wallons) ”, indique la Ville de Braine-le-Comte. “L’autre, d’un montant total de 30.000 euros et gérée par la Cellule Participation citoyenne, laisse libre cours à l’imagination des citoyens pour des projets d’intérêt collectif. ”

Le Budget Participatif du Plan Communal de Développement Rural (PCDR) voit son règlement imposé par la Wallonie. Les modalités du second budget sont, elles, uniquement définies par la Ville. Les 2 règlements seront votés lors du Conseil communal du 27 mars. Dès leur publication, dans la semaine suivant ce Conseil, un formulaire sera disponible afin de permettre aux personnes qui le souhaitent d’introduire un dossier jusqu’au 1er mai 2023. Pour plus de facilités pour les citoyens motivés, les services communaux seront chargés de diriger les dossiers reçus vers l’un ou l’autre règlement selon le caractère du projet proposé.

Les projets devront être d’intérêt général et à portée collective. Ceux-ci proposeront des actions concrètes pour améliorer le vivre-ensemble à Braine-le-Comte et porter des valeurs de durabilité, de collectivité, etc.

La sélection des projets s’effectuera en 3 temps. Le premier consiste en un examen de la recevabilité des dossiers. La Cellule Participation citoyenne vérifiera alors que le dossier est complet et conforme aux règlements en fonction de la nature du projet, mais aussi oriente les projets dans le Budget Participatif adéquat. Un jury examinera ensuite les dossiers présentés et réalisera un tri sur base de critères sélectifs de qualité. Ce jury sera composé de membres du Pouvoir public (Administration et Conseil communal – tous partis confondus) et de citoyens issus des Groupes de Travail (GT), principalement le GT Participation citoyenne qui a contribué aux travaux de réflexions du Budget Participatif. Pour le Budget Participatif du Plan Communal de Développement Rural (PCDR), c’est la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) qui endosse le rôle de jury. Les projets sélectionnés par le jury seront alors soumis au vote de la population durant l’été. Le vote sera possible via un formulaire papier ou via un formulaire électronique. Chaque Brainois d’au moins 10 ans pourra ainsi s’exprimer via un choix nominatif. Cette limite d’âge vise à permettre aux jeunes de s’impliquer dans la vie communale, notamment les membres du Conseil communal des Enfants.

La Cellule Participation citoyenne est à disposition des citoyens pour toute question relative aux Budgets Participatifs. Toutefois, plusieurs moments d’échanges en présentiel sont prévus pour les aider à mieux cerner les enjeux. Une soirée de présentation des Budgets Participatifs sera organisée en ce sens le 11 avril à 18h30 à l’Hôtel de Ville. Toutes les modalités seront détaillées et un temps sera prévu pour répondre aux questions des citoyens intéressés. Deux ateliers de finalisation auront lieu durant la 2ème quinzaine de mai afin de permettre aux porteurs de projets qui le souhaitent d’affiner leur proposition. Ils pourront être aidés par du personnel communal pour les questions plus techniques ou administratives mais également par des citoyens intéressés par la thématique et qui souhaitent apporter une contribution.