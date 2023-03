La Ville de Soignies veut féminiser le nom de ses rues

Une volonté de féminiser les noms de rues de l’entité, partagée par l’ensemble des membres du conseil communal. “Je suis contente que même les hommes s’impliquent dans ce combat de féminisation”, indique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies (PS). “Notre volonté est vraiment de donner de la visibilité aux femmes ayant marqué l’histoire. ”

Pour traduire sa volonté par des actes, la Ville de Soignies a choisi les nouvelles rues créées suite à la construction de nouveaux logements entre le chemin du Tour et la place Madelgaire. L’auteure de la loi française dépénalisant l’avortement, Simone Veil, a été choisie pour l’une d’entre elles. Elle a également été la première femme présidente du Parlement européen. Elle fût notamment membre de l’Académie française et de la fondation pour la mémoire de la Shoah.

La seconde personnalité choisie est Jacqueline de Bavière. Un peu moins connue que sa comparse, elle fût notamment comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zeelande. Elle était la fille de Guillaume IV et de Margeritte de Bourgogne, épouse du Dauphin du roi de France et dont Soignies a vu son abdication en 1433 mais surtout sa prestation de serment quelques années plus tôt en la collégiale Saint-Vincent.

“Toutes personnes ayant d’autres idées de femmes à mettre à l’honneur peuvent nous les transmettre. Nous pourrons ainsi nous constituer une petite réserve dans laquelle nous pourrons puiser lorsque de nouvelles rues seront créées”, conclut Fabienne Winckel.