Casteau : La rue des Déportés passe à la deuxième phase de son lifting

Déjà repris dans le PIC (Plan d’Investissement Communal) en 2020 pour sa première phase, les travaux de la rue des Déportés à Casteau vont pouvoir désormais entrer dans sa seconde phase. “Un premier important tronçon a déjà été réalisé à la rue des Déportés. Ce projet vise donc à poursuivre le chantier sur une seconde partie de la rue. Le total du projet s’élève à 800 000 euros dont une grande partie est prise en charge par des subsides”, indique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies.

Ces travaux d’amélioration de la voirie et de l’égouttage sont repris dans le Plan d’Investissement Communal (PIC) 2022-2024. Les prestations d’IDEA s’élèvent à environ 120 000 euros. Les honoraires pour la mission d’auteur de projet représentent 77 400 euros et 44 200 euros seront dédiés à la mission de surveillance des travaux. Les crédits sont inscrits au budget extraordinaire 2023 et seront financés par emprunt et subsides.

Pour la seconde phase des travaux d’amélioration de la voirie et de l’égouttage à la rue des Déportés à Casteau, le collège communal souhaite donc recourir au service d’IDEA pour les missions d’auteur de projet et de surveillance de chantier en tant qu’organisme d’assainissement agréé. Le recours à IDEA est motivé par la directive européenne du 26 février 2014 concluant le principe de collaboration entre les entités publiques et la théorie du “In House”.

Le conseil communal a ensuite validé à l’unanimité cette désignation. Les travaux pourront donc prochainement se poursuivre au niveau de la rue des Déportés.