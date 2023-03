Seneffe : bientôt six bornes de chargement pour voitures électriques

Concernant ce dernier emplacement, le conseiller communal Michaël Carpin (PS) relaie des inquiétudes de la part des riverains qui se demandent comment et pourquoi les emplacements sont choisis. "En fait, nous n'avons pas vraiment le choix et devions répondre à certains critères pour les emplacements", a rappelé Nicolas Dujardin, échevin de l'Aménagement du Territoire. "Il y a d'abord les critères techniques pour avoir la puissance nécessaire à alimenter les bornes mais il y a aussi les critères de localisation c'est-à-dire qu'elles doivent se trouver à proximité d'un lieu historique ou de commerces, ce qui est le cas des quatre endroits précités. Nous avons rajouté une contrainte à savoir les placer dans un endroit assez dense en termes de population."

En plus de ces quatre endroits, la commune va également placer deux autres bornes en partenariat avec la Province cette fois. "Elle seront plus puissantes que les quatre autres et seront placées Grand rue à Feluy et Chemin de Staumont à Seneffe. L'idée est d'avancer petit à petit pour combler la demande de la popultaion qui, inévitablement, va grandir au fil des années."