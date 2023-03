Un Louviérois devant le tribunal pour avoir tenté d’étrangler sa sœur, d’avoir menacé sa maman et d’avoir porté des coups à son ex-compagne

Ce sursis a finalement été révoqué en raison d’une inculpation pour tentative de meurtre, pour laquelle Roy est poursuivi devant la sixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons. La victime est sa jeune sœur. Le ministère public a retenu d’autres préventions : menaces proférées à sa maman, coups et blessures volontaires portés à son ancienne compagne, une violation de domicile et une destruction.

Le ministère public a requis une peine de six ans contre celui qui n’a pas respecté non plus une détention sous surveillance électronique.

Déchu de son permis

Le 4 avril 2021, Roy est très nerveux. Il veut sortir, mais sa mère refuse de lui donner les clés de son véhicule, car il est déchu de son permis de conduire. Roy se fâche. Il menace sa mère, détruit tout ce qui se trouve sur son chemin, la vaisselle, les photos qui se trouvent sur le buffet.

La maman panique, elle connaît son fils et sait qu’il peut être très violent. Il menace de s’en prendre physiquement à elle. Elle pleure. Sa fille tente de la sécuriser en l’emmenant à l’étage. Les insultes pleuvent. Roy monte à l’étage, il est en furie. Il pousse sa mère et se jette sur sa sœur, laquelle arrive à repousser son frère par des coups de pieds.

Roy descend au rez-de-chaussée, il est rouge de colère. Il remonte et attrape sa sœur par le cou et le serre avec ses mains. “Je n’arrivais plus à respirer, j’ai cru que j’allais mourir”, déclare la sœur à la police.

“Si la mère n’était pas intervenue, nous serions devant les assises pour meurtre. La jeune fille a pu se libérer grâce à l’aide de sa maman”, déclare le substitut du procureur du roi.

Signalé comme évadé, Roy est interpellé le 9 juillet par la police. Il passe à table. “Comme ma sœur me traitait de tox, j’ai pété les plombs. Je me suis placé sur ma sœur, ma mère est intervenue”, déclare-t-il aux policiers. Des traces de strangulation ont été relevées par les premiers policiers arrivés sur les lieux. Roy est auditionné par le juge d’instruction qui le laisse retourner chez lui.

Son ex-compagne avait peur de lui

Le 30 juillet 2021, Roy s’en prend à son ancienne compagne, laquelle craignait, depuis plusieurs semaines, qu’il s’en prenne à elle. Roy débarque devant chez elle, à bord d’une voiture immatriculée en France, alors qu’elle papote avec sa mère. Il demande à lui parler, elle refuse. Sa mère et sa sœur, qui sont dans l’auto, tentent de l’en dissuader, en vain. La dame se réfugie chez elle.

Roy démolit la porte d’entrée de la maison, attrape son ex-compagne par les cheveux et la cogne avec ses poings. Il brise la vitre de sa voiture, de rage. Le 5 août, il est entendu par la police mais il n’en a rien à faire, faisant semblant de s’en dormir à chacune des questions posées par les policiers.

Il se rétracte

Le 1er février 2022, mère et fille envoient une lettre au cabinet du juge d’instruction pour minimiser la gravité des faits. Auditionné par ce dernier une semaine plus tard, Roy se rétracte en partie, niant les menaces envers sa mère, déclarant que sa sœur l’a poussé à bout. Le juge maintient l’inculpation de tentative d’homicide.

Le prévenu conteste la tentative de meurtre. Une requalification est plaidée par Me Lucie Duvinage, son avocate. “Il reconnaît l’avoir étranglée, deux ou trois secondes, mais il n’avait pas l’intention de la tuer”, plaide l’avocate. Celle-ci conteste les menaces proférées envers la maman.

Concernant les coups portés à son ex-compagne, Roy déclare : “Je l’ai saisi par le bras”. Cette prévention est également contestée par l’avocate, qui a demandé au tribunal de faire preuve de clémence envers le prévenu.

Jugement le 24 avril.