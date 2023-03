Un Louviérois sacré champion de Belgique de Scrabble

Le Scrabble Duplicate, c’est une forme de Scrabble qui, contrairement au jeu classique en “un vs un”, permet de jouer avec le même tirage, pour réduire le facteur chance, avec un nombre quasiment illimité de joueurs. “Ici nous étions 37 qualifiés pour la finale et nous étions rassemblés au même endroit mais certaines parties peuvent impliquer plusieurs salles situées à plusieurs endroits du monde.”

Ingénieur civil de formation, Louis Eggermont a l’immense privilège de pouvoir vivre non pas du Scrabble mais presque puisque, depuis dix ans, il est le seul employé de l’asbl de la Fédération Internationale de Scrabble Francophone. “Je m’occupe principalement de relever les résultats des 18 000 joueurs classés dans les 25 fédérations nationales qui participent à entre 300 et 400 000 parties officielles par an. Avec ces résultats, je compose un classement officiel et équitable pour tous les joueurs. C’est moi qui suis à l’origine de ce système de classement et donc oui, je gagne ma vie grâce au Scrabble même si ce n’est pas, bien entendu, les compétitions qui remplissent mon frigo. .”

Beaucoup d'entraînement

Pour s’entraîner, il n’y a pas de secret pour Louis, il faut jouer, jouer et rejouer. “Étudier par cœur le dictionnaire, c’est une possibilité mais c’est peu productif. Le mieux, c’est de s’entraîner avec différents tirages pour essayer de les placer et marquer le plus de points possibles. Il y a quelques années, le Néo-Zélandais Nigel Richards, champion de Scrabble anglophone était parvenu à devenir champion du monde de Scrabble… en français en étudiant par cœur en trois mois le dictionnaire alors qu’il faut des années normalement pour maîtriser tous les mots. C’était assez impressionnant…”

Il y a quelques semaines, une polémique est née après la décision de Mattel, sui édite le jeu, de retirer des mots jouables tout ce qui pouvait offenser autrui pour des questions de genre ou de race. C’est ainsi que 27 mots et leurs dérivés vont disparaître prochainement du dictionnaire officiel du Scrabble qui paraît une fois par an. “Lorsqu’on joue au Scrabble, on place les mots existants, sans forcément connaître leur signification, là où il faut pour marquer le plus de points possible sans aucune arrière-pensée. À partir du 1er janvier 2024, même si un mot existe, on ne pourra plus le placer. C’est un non-sens…”

La semaine prochaine, à Wezembeke-Oppem, Louis sera de nouveau en lice pour les championnats de Belgique de Scrabble mais cette fois, ce sera dans sa version classique, en tournoi, à l’image de ce qui se passe dans les échecs.