Les membres du Service Enquêtes et Recherches de la Zone de Police de La Louvière, appuyés de divers services de la Zone ainsi que de membres de la Police Fédérale et de divers partenaires, ont procédé au démantèlement d’un trafic de stupéfiants, notamment dans un immeuble à appartements surnommé “le Château”.

Cet immeuble servait depuis des années de point de contact privilégié entre le milieu toxicomane de la région et les revendeurs présents sur place.

Une longue enquête

Après de longs mois d’enquête sous la direction d’un Juge d’Instruction, les membres de la Section Stupéfiants ont pu identifier les responsables de ce trafic, tous domiciliés sur l’entité louviéroise.

Dès 05h15, ce 16 mars 2023, une quinzaine de perquisitions ont ainsi été menées de manière simultanée par les policiers présents en masse.

Quatorze personnes en lien avec ce trafic ont été interpellées, sans aucun incident à déplorer.

Nos services ont procédé à la saisie impressionnante de plus de 3 kg de cocaïne, environ 1,4 kg de haschisch, environ 4,8 kg de marihuana, du matériel de conditionnement pour la vente en gros, plus de 20 000 € en cash, de très nombreux GSM et ordinateurs, cinq véhicules dont un 4X4 de luxe et une moto, des armes à feu et munitions, divers bijoux ainsi que de nombreux documents

Au terme des devoirs urgents, six personnes ont été relaxées, deux personnes ont été présentées au Juge d’Instruction en charge du dossier puis libérées sous conditions. Six suspects ont été placés sous mandat d’arrêt dans divers établissements pénitentiaires. “Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants qui est l’une des priorités de la Zone de Police de La Louvière”, a communiqué la zone de police.