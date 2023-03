Binche : le conseiller communal Frédéric Joie (UNION) ne rempilera pas pour un cinquième mandat

En 1999, Frédéric Joie rejoignait la liste d’ouverture d’André Navez UNION qui remportait les élections. “À l’époque, après un quart de siècle de domination politique du PS, personne ne croyait en nous mais nous avons prouvé que la démocratie pouvait triompher. Nous nous sommes retrouvés au pouvoir et j’aurais pu devenir échevin vu le score que j’avais réalisé mais je n’ai pas voulu me lancer. J’estimais, et j’estime toujours, que si on veut remplir des fonctions d’échevin, il faut le faire à fond or, j’ai un travail qui demande déjà beaucoup d’investissement et je ne voulais pas délaisser l’un ou l’autre. durant cette période, nous avons remis les finances communales dans le vert ce dont la VIlle profite encore aujourd’hui.”

Déconfiture en 2006

Après un mandat, UNION était reconduit, à une courte majorité, à la tête de la Ville de Binche mais c’était sans compter sur une “manœuvre” du PS et du MR pour récupérer un siège promis au groupe UNION. “Une manœuvre qui, depuis, n’est plus possible. Je garde vraiment un souvenir amer de ce qui s’est déroulé cette année-là. Je l’ai vraiment vécu comme une trahison non pas envers moi mais envers les valeurs de la politique et les citoyens qui avaient voté en majorité pour nous car sur le papier, on avait gagné ces élections.”

S’ensuivent deux mandats durant lesquels le groupe UNION a, au fil des années, perdu de son influence. “Nous avons toujours tenté de mener une politique d’opposition constructive, notamment lorsque nous avons repéré une erreur flagrante dans le budget pourtant voté par la majorité à la risée générale de la presse nationale.”

Le groupe UNION a vécu donc mais restera en place jusqu’au 31 décembre 2024. “Je continuerai à soutenir mes collègues qui ont décidé de continuer avec les Engagés et le groupe UNION restera soudé jusqu’au bout du mandat en cours.”