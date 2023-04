Le Summer Geek Festival de retour à La Louvière avec le doubleur de Leonardo Di Caprio et celui de Titeuf en guest

Autre guest inconnu par le nom mais pas par le talent, Damien Witecka qui est la voix françaises de Leonardo Di Caprio, notamment dans Titanic, mais aussi de Tobey Maguire dans la plupart de ses films dont les trois Spiderman. "C'est par les invités et les animations que l'on parvient à se démarquer des autres événements du même type qui sont relativement nombreux en Belgique", nous a expliqué Maxime Delehouzée, un des organisateurs. "Nous aurons aussi pour le Summer Geek le chanteur du générique des Pokemons ou encore Alain Eloy qui double Rick dans la très populaire série Rick et Morty ou encore Zoro dans One Piece. Beaucoup de festivals nous envieraient ces quatre têtes d'affiche qui seront rejointes par d'autres invités dont de nombreux streamers belges."

Du côté des animations, elles seront nombreuses dans les travées des 5500 m² du Louvexpo. "Outre une partie de la surface du Louvexpo qui sera dédiée à la nourriture asiatique, il y aura aussi des bornes d'arcades, des démonstrations de cosplays, des aires de jeu en VR, des tournois de jeu vidéo en l'occurrence Fifa 23 et MarioKart, des châteaux gonflables, bref, énormément de choses pour passer une belle journée ou une belle après-midi en famille. L'idéal, c'est de trouver le bon équilibre entre activités familiales et satisfaction des fanas de toutes les et sous-cultures cultures geeks. Nous voulons également favoriser les échanges intergénérationnels entre les parents emprunts de nostalgie qui veulent faire découvrir les dessins animés de leur enfance et des enfants qui veulent faire pareil mais dans l'autre sens."