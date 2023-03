Opération BeWaPP à Manage : 27 équipes étaient sur le terrain pour chasser les déchets

Les bénévoles ont donné de leur personne pour rendre la commune plus propre. ©Commune de Manage

Une action qui s’est déroulée avec la participation active des élèves des écoles fondamentales communales mais aussi secondaires sur différents lieux de l’entité. À cela s’ajoute bien évidemment la participation du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) de Manage, d’une entreprise basée sur l’entité, d’une association, ainsi que de nombreux citoyens manageois soucieux de leur environnement, soit un total de 27 équipes.

Quant aux 15 bénévoles du PCDN, ils ont nettoyé le parcours Santé situé à la rue Dieu d’en Bas jusqu’aux étangs Valère le dimanche 26 mars 2023, accompagnés par la Présidente du PCDN. “Au-delà du nettoyage des différentes zones choisies par les équipes, l’opération BeWaPP permet de sensibiliser les citoyens et plus particulièrement les plus jeunes aux dégâts provoqués à la nature par les déchets et dépôts sauvages. Les enfants sont assez réceptifs à ce genre d’actions et je pense que l’objectif a été atteint puisqu’une majorité des équipes était constituée d’écoles de l’entité. Je remercie toutes les participants qui, au travers de cette action, s’impliquent dans l’amélioration du cadre de vie de Manage” s’est exprimée Emerence Leheut, échevine du PCDN.