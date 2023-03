Binche : une maman laisse ses deux enfants seuls dans la maison, alors que le bec à gaz est allumé

Le 6 juillet, le voisin voit les deux enfants dans son jardin. Ils sont sales et réclament à manger. L’homme appelle la police, estimant que ces enfants sont des mineurs en danger, car ils racontent que leur maman les a laissés seuls la veille au soir, et qu’elle n’est toujours pas rentrée de sa soirée.

Insalubrité totale

Les policiers entrent dans la maison, qui est dans un état d’insalubrité totale. L’odeur qui se dégage est un mélange de moisi et d’excréments d’animaux. Des morceaux de verre cassés jonchent le sol. Un bidon d’ammoniaque est ouvert. Dans la cuisine, les policiers constatent que le bec à gaz est ouvert. Heureusement qu’un enfant n’a pas joué avec des allumettes…

La police se lance à la recherche de la mère, qui est connue de leurs services. Cette femme célibataire trempe dans les stupéfiants et vend son corps au premier venu contre un peu d’argent. Elle est interpellée et raconte qu’elle a totalement décroché dans son rôle de mère. Toutefois, elle précise que les enfants ne manquent de rien sur le plan nutritionnel.

Atteint de la gale

Les enfants sont confiés au papa, après une visite à l’hôpital. On découvre que le petit garçon, âgé de sept ans, est atteint de la gale et d’un autre virus. Sa mère confirme qu’il est sous traitement médical, mais elle ne se souvient plus du nom du médicament. Selon le parquet, elle ne s’en soucie guère.

Une peine de dix mois de prison est réclamée par le ministère public contre la mère. “Elle a déclaré qu’elle était consciente que son attitude de laisser seuls ses enfants était immorale mais qu’ils avaient l’habitude”, raconte le substitut du procureur.

Stéphanie sera jugée par défaut dans un mois.