Drame de Strépy : les enjeux d'une reconstitution hors-norme

Une reconstitution qui se déroulera sur les lieux mêmes où, le matin du 20 mars 2022, Paolo Falzone, au volant de sa BMW, a foncé à plus de 140 km/h dans un groupe de personnes qui suivaient une dizaine de gilles partis quelques minutes plus tôt du hall omnisport tout proche pour le ramassage. Six personnes avaient alors perdu la vie et une trentaine avaient été blessées dans ce drame tragique qui a touché au plus profond le cœur des habitants de la région, très attachés à leur folklore.

Pour cette reconstitution, un énorme dispositif sera déployé rue des Canadiens avec de nombreux figurants qui joueront le rôle des suiveurs, tamboureurs et gilles renversés par le chauffard. Parmi les gilles touchés ce jour-là, Fred D’Andrea avait, juste avant d’être percuté de plein fouet par le véhicule, repoussé un jeune gille, lui sauvant la vie par la même occasion. Fred D’Andrea quant à lui avait été "transporté" sur plusieurs centaines de mètres par le bolide sur lequel il était resté coincé. Nul ne sait s’il était encore vivant mais quelques instants plus tard, Fred D’Andrea s’était retrouvé au sol et le véhicule lui avait roulé dessus, comme les enquêteurs ont pu le constater sur plusieurs vidéos.

Les victimes et leurs familles ont quant à elles été invitées au hall omnisport Saint-Julien pour assister à la retransmission de la reconstitution. Pour ce faire, un budget de plusieurs milliers d'euros a été débloqué pour faire appel à une société spécialisée, le but étant notamment de sécuriser la retransmission. Enfin, par souci de véracité, un véritable costume de gille a même été loué à un louageur binchois. Le dispositif de sécurité sera d'une ampleur rarement égalée pour une reconstitution. Des dizaines de policiers seront mobilisés pour sécuriser et filtrer les différents axes, et plus particulièrement la rue des Canadiens. Car les forces de l'ordre redoutent un afflux de personnes qui n'auraient rien à y faire. "Cela ne servirait à rien de se rendre sur place car les badauds seront de toute façon éloignés des faits et ne verront rien", confie une source proche du dossier. "En outre, si on a un tant soit peu de sensibilité citoyenne, il faut penser au respect des victimes.”

Des enjeux énormes

Si le dispositif est énorme, les enjeux de cette reconstitution le sont tout autant et les deux principaux protagonistes, à savoir Paolo Falzone et Nino F., son passager, devraient être présents pour tenter de répondre aux dernières interrogations du juge d’instruction. Le dernier cité était-il endormi au moment de l’impact ou, comme l’affirme le conducteur, était-il réveillé ? Le conducteur était-il, comme il en a été question, en train de se filmer lors de l’impact ? À quelle vitesse roulait-il exactement ? Comment était la visibilité sur cette artère en ligne droite, en pleine nuit ? Dans quelles circonstances Fred D’Andrea est-il décédé et cela justifie-t-il l’inculpation de meurtre retenue pour le moment ?

Les responsables de l’enquête devront également déterminer les raisons pour lesquelles Paolo Falzone n’a pas stoppé son véhicule immédiatement après l’impact alors que deux corps se trouvaient dans l’habitacle même de sa voiture et un autre se trouvait sur le capot.

À décharge, ils tenteront également de savoir si le drame aurait pu être évité d’une façon ou d’une autre avec des signaleurs par exemple et/ou si le groupe de gille respectait les règles élémentaires de circulation à savoir s’il se trouvait bien sur la droite de la rue.

Toutes ces questions pourraient trouver des réponses ce jeudi soir.