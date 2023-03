Innocent conteste avoir porté des coups à Murielle, morte le 18 avril 2014 à La Louvière

Mercredi, Innocent a comparu devant la 6e chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, pour répondre de ces coups qui ont entraîné la mort sans intention de la donner, mais aussi de coups portés entre 2009 et 2014 sur celle qui était son épouse. Le couple vivait à Haine-Saint-Pierre.

Innocent se dit… innocent ! Le Camerounais âgé de 60 ans prétend avoir retrouvé son épouse, couchée sur le sol du salon. “Je me suis levé. Elle était étendue par terre au rez-de-chaussée, elle ronflait énormément. J’ai cru qu’elle avait encore bu, car elle buvait beaucoup. Le reste n’a été qu’une sorte de cauchemar. On m’a accusé de l’avoir poussée dans les escaliers, de l’avoir battue. C’est faux ! Je l’aimais et je l’aime encore. Il n’y avait aucun problème entre nous”, dit-il.

Traces de sang

Me Antoine Chomé, avocat des proches de Murielle, parties civiles, ne croit pas à la version du prévenu. ” Il a attendu une heure avant d’appeler les secours, précisant qu’elle avait bu et qu’elle ronflait comme un bourricot”, raconte le pénaliste. Toutefois, Innocent omet de préciser qu’il y a du sang dans la maison, comme si un corps avait été traîné, selon les policiers descendus sur les lieux.

Emmenée à l’hôpital du Tivoli, Muriel est opérée d’un sévère traumatisme crânien. Le prévenu explique aux urgentistes qu’elle est tombée du canapé. Les médecins sont sceptiques. Elle décède treize jours plus tard “après avoir subi des coups d’une extrême violence de la part de son mari”, affirme Me Chomé. Il avance plusieurs éléments : les traces de coups, les traces de sang, le contexte avéré de violences conjugales, etc.

Le prévenu prétend que sa femme avait bu et pris des médicaments pour soigner sa dépression. “C’est faux, l’analyse toxicologique mentionne un taux inférieur à un gramme par litre de sang”, répond l’avocat. Quant aux neurochirurgiens, ils ont mis en évidence des preuves scientifiques qui ne corroborent pas la version du prévenu. Le corps de Murielle était couvert d’hématomes, anciens et récents, comme si elle avait reçu des coups de bâton.

Justement, la fille de la victime a déclaré avoir été témoin des violences physiques dont fut victime sa maman, de la part de son mari. Elle évoque des coups de bâtons. “La nuit du drame, il y est allé très fort, brisant le crâne, l’un des os les plus durs du corps humain ! ” martèle l’avocat, lequel regrette le délai pour juger cette affaire. Neuf ans de torture pour la famille de Murielle, en raison du manque de moyens de la justice.

Une peine “exemplaire” face au doute

Le substitut du procureur du roi retient les éléments objectifs exposés par la partie civile pour requérir la culpabilité d‘Innocent : les lésions graves constatées par le neurochirurgien et les policiers, la fracture du crâne, les constatations médicales qui ne collent pas à la version exposée par le prévenu, les déclarations de la fille de la victime, le rapport du médecin légiste, six témoignages concordants sur la violence exercée par le prévenu envers son épouse. “Cette femme vivait dans un climat de terreur totale” , affirme le substitut du procureur. Une peine “exemplaire” est réclamée.

Me Karim Itani, pour la défense, estime que son client a été victime “d’un festival d’accusations portées contre lui”, après son inculpation. Il plaide le doute, arguant que des devoirs d’enquête manquent pour condamner Innocent, le présumé innocent. “Plusieurs éléments n’ont pas été vérifiés et de dossier a pourri durant des années sur une armoire au parquet”, déplore l’avocat.

Jugement le 19 avril.