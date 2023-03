Ce lundi, lors du conseil communal, les deux groupes d’opposition AC + et PS ont demandé des explications au Collège quant à l’établissement de cette procédure. “Suite à la présomption de l’utilisation frauduleuse des cartes à essence, une cellule de contrôle a été mise en place et celle-ci a mis en place toute une série de procédures à mettre en place dont celle relative à la gestion de la mitraille”, a expliqué en séance Bénédicte Poll, bourgmestre. “Il existe effectivement au sein de la commune un container destiné à la récupération de ces mitrailles. Lors de la prochaine modification budgétaire, un article spécifique y sera instauré même si, précédemment, des recettes étaient déjà inscrites concernant les mitrailles mais dans un article générique mais elles étaient assez aléatoires, entre 0 et 300 euros ce qui pouvait poser question par rapport à la façon dont c’était géré.”

La bourgmestre a en outre admis que ce potentiel problème était actuellement soumis à l’enquête dans le cadre de l’utilisation frauduleuse des cartes à essence communales. Une autre procédure a en outre été mise en place en interne concernant les véhicules déclassés.

Trop peu de recettes

Pour le groupe d’opposition PS, il était nécessaire de faire quelque chose pour régler le problème de ces mitrailles récoltées mais qui semblaient disparaître dans la nature. “300 euros de recette, c’est très peu pour des mitrailles qui peuvent valoir beaucoup d’argent…”, s’est exprimé Michaël Carpin. “Après les détournements à la carte carburant, les voitures revendues sans contrôle, la disparition de matériel, de tracteur, voilà donc encore un nouvel élément qui démontre cela dit la très mauvaise gestion de la commune de Seneffe par la majorité actuelle…”