La Louvière : une opération propreté rondement menée pour l'asbl Pirouline-Pause cartable (vidéo)

Ce mercredi, c'était une sortie basée sur l'opération BeWaPP qui s'est déroulée notamment dans les rues d'Haine-Saint-Pierre. "Il s'agit d'un sujet de société important qui concerne tout le monde. Cela nous permet aussi d'aborder avec eux beaucoup de choses et parler de leur avenir, répondre leurs questions."

Les élèves de l'école Saint-Ghislain et Sainte-Barbe étaient ravis de faire un geste pour la nature. ©Thomas Donfut

L'asbl Pirouline existe depuis 35 ans et s'occupe d'enfants de 0 à 12 ans. "L'asbl est séparée en deux avec les 0-3 ans pour lesquels l'accueil est organisé dans plusieurs endroits à travers la région et l'accueil extra-scolaire organisé le matin, l'après-midi et le mercredi après-midi pour les enfants dont les parents travaillent et ne peuvent pas s'occuper. Nos missions sont principalement pédagogiques, pas de simples garderies. Nous ne forçons pas non plus les élèves à faire leurs devoirs bien que cela est bien entendu possible. L'idée est de permettre aux enfants de respirer après l'école, pas non plus de créer des contraintes supplémentaires."