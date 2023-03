Les classiques et de nombreuses nouveautés au programme des activités prévues au Roeulx d’avril à août

“Nos événements permettent aux citoyens de se retrouver mais également aux personnes extérieures de venir découvrir notre belle région”, confie Benoît Friart, bourgmestre du Roeulx. “L’attractivité de ces événements n’est plus à prouver vu le nombre de visiteurs qui s’y rendent chaque année. ”

Les visiteurs ne devront pas attendre avant de pouvoir se rendre au sein de la Cité rhodienne pour prendre part aux nombreux événements prévus. Dès ce week-end, plusieurs rendez-vous sont en effet déjà fixés. Le programme commencera par une balade organisée autour de la Wanze. “Cette balade didactique permettra aux participants de découvrir la faune et la flore tout en participant à diverses activités comme de la pêche”, explique Jérôme Wastiau du Centre culturel du Roeulx.

Outre cette balade, les carnavals de l’entité commenceront ce week-end par celui de Gottignies. “Nos carnavals sont toujours des moments conviviaux qui attirent petits et grands”, indique Ronny Tournay, échevin du Folklore au Roeulx. “Dans chacun d’entre eux, les Gilles et les artisans sont de sortie. Un feu d’artifice clôturera également systématiquement les rendez-vous carnavalesques. Le premier au programme est celui de Gottignies qui aura lieu ce week-end du premier et 2 avril. ”

Après Gottignies, ce sera au tour de Mignault de vivre au son du carnaval du 22 au 24 avril. Le rendez-vous est prévu du 21 au 23 mai à Thieu. Enfin, celui du Roeulx clôturera les rendez-vous carnavalesques les 2, 3 et 4 juillet. “Cette année, le carnaval du Roeulx a été décalé d’une semaine puisqu’il tombait pendant la période d’examen. Notre carnaval est assez familial, nous voulions donc permettre aux étudiants, éducateurs et professeurs d’y prendre part sans se soucier des examens, d’où le report”, ajoute Ronny Tournay.

D’autres événements incontournables du Roeulx seront à nouveau au rendez-vous cette année. C’est le cas notamment de la grande chasse aux œufs qui attire aussi bien les enfants que les adultes. “Les adultes sont d’ailleurs bien souvent moins disciplinés que les enfants”, remarque Ronny Tournay. Le Comptoir Rhodien et sa dizaine de commerçants seront également de retour tout comme les apérHodiens organisés respectivement les 14 avril et 19 mai.

La journée sportive des ascenseurs de Thieu donne quant à elle rendez-vous aux visiteurs le 9 juillet prochain. “L’événement change également de date cette année pour s’insérer au mieux dans le calendrier d’événements de la Région du Centre. Pour cette édition, nous ne proposerons plus un jogging traditionnel mais bien un jogging nature qui traversera le port de plaisance et la réserve naturelle de la commune”, relate Jean-Francis Formule, échevin des Sports du Roeulx. “Comme à notre habitude, l’événement sera organisé dans un but caritatif. Cette année, notre collaboration s’établira avec l’asbl Graines de Vie qui œuvre pour diminuer l’emprunte carbone du monde. Son siège social se situe sur notre Grand-Place, nous jugions donc opportun de les mettre en avant lors de l’événement. ”

L’un des événements majeurs sera le festival des ballons et des ailes qui s’insérera dans un programme de trois jours de fêtes. “Nous avons innové cette année en organisant trois jours de festivité entre le 12 et le 14 août. Il commencera par un concert de Goldmanmania le samedi 12 août. Le lendemain, le festival des ballons et des ailes sera de retour. C’est d’ailleurs une très bonne chose de l’avoir détaché du carnaval du Roeulx. L’événement permet ainsi d’attirer les familles lors d’un événement supplémentaire. Les trois jours de fête se clôtureront par un concert de Mister Cover que l’on ne présente plus désormais”, indique Ronny Tournay.

En plus de tous ces événements organisés par la Ville du Roeulx, le Centre culturel œuvre également pour divertir les citoyens et attirer les visiteurs. De nombreuses balades seront organisées en ce sens tout au long de l’année. Activités musicales, repas/concert et initiations à la danse seront notamment au rendez-vous.

“Nous voulons fidéliser les personnes qui participent régulièrement à nos événements tout en apportant de nouvelles choses pour attirer de nouveaux visiteurs. Pour cela, nous remanions nos événements annuels pour apporter un lot de nouveautés. Un gros travail est également mené pour les jeunes de 3 à 16 ans. Nous développons en ce sens des stages vidéos qui, je l’espère, leur parleront davantage. Dans de nombreux autres événements, nous collaborons avec l’office du tourisme pour apporter une petite touche culturelle dans les événements plus folkloriques comme le festival des ballons et des ailes”, confie Jérôme Wastiau.

Des innovations que souhaite également apporter la Ville dans ses événements. “Notre volonté est également de faire vivre les villages. Nous réfléchissons donc à organiser une ducasse à Ville-sur-Haine en septembre. Deux jours de fête seront ainsi au rendez-vous. Le samedi sera consacré aux activités pour petits et grands et le dimanche, un apéro sera organisé de 10 à 20 heures. Nous voulons absolument garder cet aspect familial qui caractérise bien notre Ville”, conclut Ronny Tournay.

Ce week-end, la balade Télévie ouvrira également le bal des activités. Le jardin Concours devrait quant à lui ouvrir ses portes aux visiteurs en juin prochain.