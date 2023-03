Licenciements à Avery Dennison : première réunion d’entreprise constructive entre direction et syndicats

Après des semaines d’inquiétude, les travailleurs de l’entreprise Avery Dennison de Soignies vont enfin pouvoir en savoir plus sur leur avenir. Une réunion d’entreprise avait en effet lieu ce jeudi matin avec les syndicats afin de diminuer le plus possible le nombre d’emplois menacés. Les premiers échanges se sont d’ailleurs montrés plutôt constructifs à en croire les syndicats.