Peissant : l'agriculteur qui a endommagé la réserve naturelle devra tout remettre en ordre

Ce faisant, il a notamment causé d'importants dégâts dans la roselière de la réserve de 2,5 hectares qui accueille de nombreuses espèces d'oiseaux dont des rousserolles effarvattes, phragmites des joncs et bruants des roseaux au printemps. Des pipits spioncelles, bruants jaunes et bruants des roseaux en automne et en hiver. La réserve constitue également une halte de choix pour beaucoup d'espèces d'oiseaux migratoires.

D'après nos confrères de la RTBF, une réunion de conciliation avec l’agriculteur, Natagora, le DNF et les autorités communales s’est tenue ce mardi. L’agriculteur à jusqu’à vendredi pour "tout remettre en ordre", a indiqué Robert Baise, conservateur de la réserve naturelle, à la RTBF. "Il est d’accord pour tout remettre en ordre comme avant" ajoute le conservateur. "Il va reboucher les drains. D’autre part, comme il avait enlevé la clôture, il n’y avait plus de limites entre sa prairie, qu’il va cultiver, et la réserve. Il va y avoir des recherches pour qu’il remette des bornes et puis la clôture pour que tout soit délimité".