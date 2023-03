Reconstitution du drame de Strépy : “l’objectif est de lever les zones d’ombre qui subsistent” (vidéo)

Un important dispositif était en place ce jeudi soir. ©Jacques Duchateau

Vers 18h déjà ce jeudi, le périmètre était bloqué autour du hall omnisports de Strépy-Bracquegnies où les parties civiles étaient convoquées a été installé. Tous les accès à la rue des Canadiens étaient bloqués.

À partir de 19h, les différentes parties civiles commençaient à arriver au compte-goutte, filtrées par la police. Parmi celles-ci, celle que l’on appellera Maria qui espère avoir des réponses à ses questions. “Je suis là pour comprendre ce qui a pu ce passer ce jour-là”, nous expliquait avant d’entrer celle qui n’a pas été blessée dans le drame, en tout cas pas physiquement. “Ma famille et moi avons eu de la chance ce jour-là mais seulement grâce au fait que nous nous trouvions du bon côté de la route. Par respect pour toutes les victimes, je me devais d’être présente. Ce que je voudrais, ce que toutes les parties civiles voudraient, ce sont des explications techniques sur ce qui s’est passé. De façon à mettre des mots sur l’innommable.”

Aux alentours de 19h, les avocats des victimes mais aussi des deux principaux protagonistes arrivaient à leur tour. “L’enjeu de cette reconstitution c’est de lever les zones d’ombre qui subsistent sur certaines parties de l’accident” nous explique David Gelay, représentant de la famille Imperiale qui a perdu trois de ses membres dans le drame. “Le juge d’instruction veut des réponses sur un moment bien précis du drame. Il voudra aussi sans doute savoir quelle était la visibilité au moment de l’accident.”

Maitre David Gelay, un des avocats des parties civiles. ©Jacques Duchateau

Le moment bien précis en question, c’est celui où Fred D’Andrea, seul gille ayant perdu la vie et probablement une des dernières victimes touchées par le véhicule, a perdu la vie.

Pour les parties civiles, l’enjeu était aussi important. “Ce qui est certain c’est que mes clients attendent des réponses à leurs interrogations” continue David Gelay. ” Nous sommes intimement convaincus que ce dossier doit être requalifié, ce sera notre combat, qu’il ne s’agissait pas d’un simple accident de la circulation mais bien d’un homicide volontaire.”

Via un dispositif de caméras, les parties civiles ont pu assister dur un écran géant ce qui se déroulait quelques centaines de mètres plus loin durant la reconstitution. Les représentants des parties civiles et des inculpés quant à eux se trouvaient rue des Canadiens.

De son côté, Frank Discepoli, avocat de Paolo Falzone, se demandait, avant de se rendre sur les lieux, à quelle sauce son client allait être mangé : “Je ne sais pas si ce sera un exercice facile pour mon client de se rappeler avec exactitude le déroulement de ce drame. Nous n’avons en tout cas pas été mis au courant des modalités de ce qui allait se passer. J’espère que cette reconstitution pourra faire la lumière sur ce qui s’est passé et que cela pourra aider mon client. Depuis le début, il ne nie pas les faits mais ce qui s’est passé n’était pas intentionnel.”

Ce vendredi, une conférence de presse sera donnée par le parquet de Mons. On en saura probablement plus sur les résultats de la reconstitution.