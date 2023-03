Reconstitution du drame de Strépy : “les excuses des deux inculpés n’étaient pas les bienvenues pour les parties civiles”

Une reconstitution émouvante

Ce jeudi, une nouvelle épreuve attendait Maria ainsi que toutes les autres parties civiles à savoir la reconstitution du drame. Une reconstitution retransmise en direct dans le hall omnisports Saint-Julien situé à quelques centaines de mètres à peine des lieux du drame. “C’était très particulier de se retrouver, surtout directement avec toutes les familles ayant perdu un proche”, continue Maria qui, bien que non blessée physiquement parlant le jour du drame, a tenu à se constituer partie civile dans le dossier par respect pour les familles des victimes. “J’ai été pour ma part très émue de pouvoir retrouver une dame que j’ai assistée pendant une heure lors du drame en lui tenant la main. Nous avons été très bien encadrés par la Police et les services d’aide psycho-sociale. Il y avait de l’eau, du café, des sandwiches, et suffisamment de personnes disponibles si besoin.”

La centaine de personnes présentes a été briefée sur le déroulement de la soirée..” Nous avons été installés dans la partie “théâtre” du hall, un écran géant était installé. L’ambiance sans la salle était tantôt respectueuse, joyeuse, nous avons pu nous retrouver entre amis et repartager une nouvelle fois nos vécus respectifs. L’ambiance, aussi, était parfois remplie de tristesse ou encore de colère, notamment à l’écoute des dires de Paolo Falzone qui s’est excusé à plusieurs reprises lorsqu’il a eu la parole.”

Pas un bon accueil

Des excuses pas toujours bien accueillies dans la salle. “Ces excuses n’étaient pas du tout les bienvenues dans la salle. Un proche d’un des défunts a quitté la salle tellement cela lui était insupportable d’entendre Paolo Falzone exprimer qu’il se sentait désolé et au plus mal. Il semblait assez confus et se souvenait au final de peu de choses. Les commentaires dans la salle fusaient, toutefois, ceux-ci n’étaient ni déplacés ni impolis. Je pense qu’ils étaient dus à la difficulté de l’entendre s’exprimer sur ce qui s’est passé. Il a reconnu rouler à une vitesse trop excessive. De notre côté, c’était très instructif d’observer des éléments objectifs à des questions laissées sans réponse.”

Les familles des victimes étaient d’ailleurs, et principalement, en attente d’explications quant au comportement de l’inculpé, notamment sur le fait de s’être arrêté aussi loin et pas avant. “Le figurant représentant Mr d’Andrea est passé par le Hall, habillé en gilles, et masqué. Son passage a suscité beaucoup d’émotions. Les premières images étaient celles du véhicule. Le voir était très choquant, et se rendre compte que tous les dégâts étaient liés à différents impacts avec des corps humains était bouleversant.”