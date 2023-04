Mignault : Après plusieurs mois de fermeture, le parc animalier La Ligule a rouvert ses portes

Ce sont sur les vaches que le couple a misées pour diversifier ses activités. “La particularité de notre parc animalier se situera désormais par la présence de sept espèces différentes. Nous possédons désormais les plus petites vaches au monde, les Dahomey. Nous possédons également des races à poils longs et d’autres à poils courts. Les espèces se différencient également par leurs cornes. Certaines n’en possèdent en effet pas et d’autres de très grandes. Nous avons aussi le représentant ancestral, à savoir les “aurochs reconstitué”. Avec tout cela, nous avons réussi à remettre en route une pédagogie qui a du sens pour accueillir les écoles et les familles en visite chez nous”, expliquait Benoit Vandenberghe.

Un accompagnement pédagogique plus poussé qu’auparavant accompagnera également les visiteurs. Toute une série de panneaux didactiques ont en effet été créés pour les enfants. “Madame je sais tout” prendra ainsi la parole sous forme de BD illustrée. Elle donnera plusieurs caractéristiques d’une espèce avant de donner le nom de la race. La structure du parc ne changera quant à elle pas.

Élus politiques, directeurs d’école, office du tourisme et bien d’autres professionnels avaient pu découvrir tous ces nouveaux aménagements ce jeudi soir. “Cette démarche avait pour objectif de faire (re) découvrir notre infrastructure afin que les professionnels puissent en bénéficier pour leurs sorties (extra) scolaires ou en faire la promotion touristique. Pour la réouverture, nous avons repensé la liste des animaux présents ainsi que le programme pédagogique : 7 races différentes de vaches, ânes du Poitou, moutons, chèvres, cochons, lama et basse-cour. Bref, nous avons axé la pédagogie autour des animaux de ferme en nous focalisant sur la vache depuis ses origines ancestrales (l’auroch) jusqu’à ses descendants domestiques”, conclut Benoit Vandenberghe.