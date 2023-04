La Louvière : les élèves de l’école du Centre et de l’école libre d’Houdeng disent non au racisme

Ce vendredi, les élèves de 5e et 6e de l’école du Centre et de l’école libre d’Houdeng-Goegnies ont pu présenter les “oeuvres” qu’ils ont réalisées ces dernières semaines dans le cadre d’une action de sensibilisation menée à la fois par le Conseil Consultatif Louviérois des Citoyens du Monde et par la police de La Louvière. “Si on veut redresser le roseau, il faut le faire tant qu’il est jeune”, philosophe Joseph Nzokirantevye, président du CCLCM. “D’où l’idée de sensibiliser les plus jeunes aux problématiques, toujours bien présentes dans les écoles, de la discrimination. Nous avons donc demandé à des élèves de 5e et 6e primaire de s’exprimer, au travers de n’importe quelle représentation d’art, sur cette thématique.”