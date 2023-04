Soignies : Les travailleurs d’Avery Dennison ont repris le travail

Alors que la direction de l’usine annonçait que ce licenciement n’était en aucun cas lié à ses intentions de licencier 245 travailleurs suite à une restructuration, les syndicats n’étaient pas de cet avis. Les travailleurs avaient dès lors décidé de débrayer en soutien à leur collègue. Une situation désormais résolue. “L’arrêt de travail s’est terminé samedi”, annonce Stefano Fragapane, secrétaire FGTB. “Nous nous sommes rendus au tribunal ce lundi afin de trouver un accord. Nous avons pu trouver un compromis ne permettant pas la réintégration du délégué syndical. L’accord stipule tout de même que la faute grave qui lui était imputée est finalement retirée. ”

En ce qui concerne la procédure Renault, désormais en cours, les syndicats attendent la prochaine réunion, prévue ce jeudi, afin d’en savoir plus. “Nous avions eu une première réunion jeudi dernier pour parler de la procédure Renault. Cela s’était bien passé. Une réunion est désormais prévue tous les jeudis afin d’obtenir des réponses à nos questions”, poursuit Stefano Fragapane.

Parallèlement à ces réunions, une rencontre avec les élus locaux a pu avoir lieu ce lundi. Cette entrevue avait pour but de trouver des entreprises prêtes à engager les travailleurs licenciés d’Avery Dennison. “Une réunion a eu lieu à l’administration communale de Soignies. L’ensemble du conseil communal et plusieurs membres de Centropôle étaient présents. L’objectif était de permettre une entrevue avec certains patrons afin de voir les possibilités qu’ils offrent en termes d’emploi. Le but étant de cibler les qualifications recherchées afin d’orienter au mieux les travailleurs qui seront licenciés”, explique Stefano Fragapane.

Les ministres à nouveau interpellés

Depuis le début, travailleurs, syndicats et élus locaux peuvent également compter sur le soutien de la Région wallonne. Les ministres Morreale et Borsus avaient d’ailleurs indiqué qu’ils lèveraient tous les leviers d’action possibles au niveau de la région. Le député sonégien, François Desquesnes (Les Engagés), les réinterpellera ce mardi afin de voir si des avancées ont été possibles de leur côté.

“Il convient évidemment de laisser se dérouler la procédure Renault. Cela n’empêche pas, sans compromettre celle-ci, d’être proactif pour garantir l’avenir professionnel des travailleurs si le plan de la direction venait à être confirmé. Je reviendrai aux nouvelles ce mardi au Parlement de Wallonie afin d’en savoir plus sur la stratégie des ministres pour défendre efficacement les intérêts des travailleurs menacés dans leur emploi”, confie François Desquesnes.

Concrètement, le député sonégien demandera à la ministre Morreale (PS) si le Forem se tient prêt à accompagner tous les travailleurs licenciés. Il veillera également à valider l’expérience engrangée par les travailleurs tout au long de leur passage dans l’entreprise. Il se penchera aussi sur la mise en place ou non d’une cellule de reconversion et questionnera la ministre sur d’éventuels échanges avec son homologue au fédéral. Il questionnera également le ministre Borsus (MR) afin de voir si une réunion est prévue avec la direction de l’entreprise.