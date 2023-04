Un rassemblement de motos en gare de Ronquières suscite la polémique

“Le rassemblement de motos qui s’est déroulé à la gare de Ronquières a entraîné de nombreuses nuisances pour les habitants. Elles vont de l’encombrement des rues à la pollution en passant par le bruit. Je comprends que les motards puissent avoir envie de balade à l’arrivée du beau temps mais ce type d’événement est-il encore pertinent à l’heure actuelle ? Quels sont les coûts et les bénéfices pour la Ville lors de ce genre d’événements ? Est-il possible, à l’avenir, d’établir un horaire et un parcours afin de limiter les nuisances pour les citoyens ? ”, se questionne la conseillère communale écologiste.

Une question déposée avant même que l’événement puisse avoir lieu… de quoi faire sourire le bourgmestre de Braine-le-Comte, Maxime Daye (Braine). “L’événement se veut avant tout touristique. Les motards ne sont pas là pour faire du bruit mais bien pour découvrir notre beau village de Ronquières”, répond-il. “À part l’analyse du dossier, l’événement n’entraîne aucun coût à la Ville. Les bénéfices sont quant à eux liés au tourisme qu’apporte un village comme Ronquières. ”

Un événement touristique parmi tant d’autres donc qui ne devrait pas pâtir de l’aspect écologique à en croire le maïeur. “Si nous remettons cet événement en cause, devrions-nous alors remettre le rallye de la Haute Senne en cause également alors que de nombreuses associations se battent pour sa pérennité ? L’événement n’avait lieu qu’entre 9 et 18h afin de limiter au maximum les nuisances. Un courrier avait par ailleurs été posté dans les boîtes aux lettres des riverains afin qu’ils soient tenus au courant de l’événement. Nous avons également demandé à la police si des plaintes avaient été déposées mais ce n’est pas le cas. Idem pour les plaintes auprès de la commune. L’événement ne semble donc pas poser tant de problèmes que cela”, poursuit Maxime Daye.

La Ville veillera tout de même à deux choses à l’avenir pour limiter au maximum les soucis organisationnels et les nuisances. Elle conscientisera d’une part l’asbl de gestion de la gare de Ronquières afin qu’elle n’accepte pas les événements sans y réfléchir au préalable. Cela évitera ainsi que deux événements soient prévus simultanément. D’autre part, les points de chute manquent à Ronquières. La Ville va dès lors voir si la balade de motards peut être déplacée en haut de la tour afin de réduire les nuisances.

Des solutions saluées par la conseillère communale, Anne-Françoise Petit Jean qui rappelle tout de même que “le rallye est un événement populaire soumis à des réglementations et qui profite aux commerçants locaux. ”