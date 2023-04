La Ville de Binche se porte partie civile dans l’affaire de l’église des Récollets

Déjà “dans les bacs” depuis longtemps, les conseillers ont également voté l’avant-projet du futur hall omnisports qui sera situé rue de Namur avec l’objectif de permettre à de nombreux clubs de l’entité de pouvoir bénéficier d’infrastructures de qualité pour tous leurs affiliés. Le tout pour la coquette somme de près de 10 millions d’euros TVA comprise.

Dans le cadre de la rénovation urbaine du centre-ville de Binche, après le quartier de la Régence qui a été refait récemment, la Ville continue sur sa lancée et le quartier de la Montagne va également faire peau neuve dans les prochains mois. Les travaux des rues de la Montagne, Lucien Roland, du Cerf et Saint-Ursmer ont ainsi été votés au conseil pour plus de 2,5 millions d’euros.

En outre, les rues de Biennes, Longfaux et de la Dîme vont prochainement passer en zones limitées à 50 km/h, en tout cas au niveau des habitations.

Concernant les travaux réalisés dans les écoles de l’entité, les sanitaires de ces dernières vont également être remplacés. c’est en tout cas ce que le conseil communal a voté pour 51 000 euros TVAC. Un budget de 250 000 euros a également été voté pour la rénovation des cours d’écoles.