Soignies : le Ministre Henry prié par le PTB de faire la transparence sur les réductions de la facture d’électricité accordées à Avery Dennison

Il a également interrogé le ministre Philippe Henry sur la transparence liée aux subsides octroyés à Avery Dennison. “Le ministre refuse de dire combien d’argent de la collectivité est allé à Avery Dennison pour réduire sa facture. C’est d’autant plus inacceptable qu’il s’agit d’argent public. C’est d’autant plus étonnant de la part du ministre Ecolo que le ministre de l’économie Willy Borsus (MR) a de son côté fait la transparence sur les subsides qu’il octroie aux multinationales comme avec le carbon leakage”.

Enfin, Antoine Hermant a interrogé le ministre sur les garanties d’emploi et sur la transparence liées aux accords de branche : “Le ministre a répondu qu’il n’y avait aucune garantie d’emploi liée à ces aides alors que c’est une demande des syndicats. De plus, le ministre ne veut pas faire la transparence sur les subsides et rabais accordés à Avery Dennison pour réduire ses factures d’électricité dans le cadre des accords de branche. Il est inacceptable que la région soutienne des multinationales bénéficiaires qui détruisent l’emploi avec des millions d’euros d’argent public.”