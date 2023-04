Trois frères ouvrent leur fast-food spécialisé en kebab à Manage : “on se différenciera de la concurrence par la qualité de nos produits”

Des hamburgers et de frites figureront également au menu de ce fast-food un peu particulier. “On proposera aussi des pâtes fraîches avec différentes sauces et différentes sortes de kebab, veau ou poulet mais toujours de qualité. Le tout est de se démarquer de la concurrence assez rude dans ce milieu de façon à attirer et surtout fidéliser la clientèle.”

Mais ouvrir un établissement Horeca en 2023, c’est s’exposer à des risques importants vu la crise énergétique. “Lorsqu’on a commencé à prospecter pour trouver des produits, on s’est rendu compte à quel point il était compliqué d’être compétitif en termes de prix vu l’augmentation du coût des marchandises, sans compter celle de l’électricité. Maintenant que je suis de l’autre côté, je comprends aussi pourquoi mon pain-frite me coûte aujourd’hui entre deux et deux fois et demie plus cher qu’il y a quelques années à peine. Ce qui nous rassure, c’est que peu de snacks ont fermé ces derniers temps ont fermé leurs portes, encore faut-il trouver sa clientèle et parvenir à la garder. Cela dit, il n’est pas question d’exploser le prix pour nos produits. On sera donc au diapason avec la concurrence car je n’ai pas envie qu’on me dise que c’est bon, mais que c’est cher…”