Une voiture sabotée à Manage, c’était une volonté de tuer Rudy selon le parquet !

Rudy a été en couple dix-huit ans avec Virginie, ils ont eu plusieurs enfants. Après leur séparation, Rudy rencontre Florence. Ils ont une fille, mais le couple vit séparément. Lui à Châtelineau et elle à Manage. Rudy souhaite vivre avec Florence, mais elle refuse.

Au même moment, Virginie se sépare de son nouveau compagnon. Rudy accueille Virginie chez lui, ce qui rend Florence folle de jalousie. Celle-ci engage deux hommes, Jean-Yves et Steve, pour surveiller Rudy et Virginie, afin de savoir s’ils s’embrassent ou se tiennent la main en public. Steve prend une photo des amants qui s’embrassent, et c’est Florence qui s’embrase. Selon le parquet, Florence la théâtrale est déterminée à se venger. Toutefois, le couple se rabiboche.

Deux roues et un câble de frein

La nuit du 10 au 11 mai 2019, deux heures du matin. Rudy monte dans sa voiture, stationnée devant chez Florence à Manage. Il démarre, mais la roue avant droite de son auto se dérobe. Le signal de frein se met en alerte. Un voisin déclare qu’il a vu, vers minuit, deux individus chipoter à l’auto. Il a relevé le numéro minéralogique de leur voiture. Il s’agit de Jonathan et de Jessica, un couple endetté qui a accepté un contrat consistant à saboter l’auto de Rudy… à la demande de Florence ! Selon l’expert automobile, un accident aurait pu être mortel.

Le lendemain, le couple, qui a desserré deux roues côté passager et coupé un câble hydraulique de freinage, rencontre Florence dans une gare. Un enfant est envoyé chercher une enveloppe, contenant encore des billets. Florence demande au gamin si le travail va être bientôt terminé.

Deux coups de feu

Le 24 mai, Rudy et Florence ont une relation sexuelle chez Rudy, à Châtelineau. Elle tousse et descend chercher du sirop. Quelques secondes plus tard, Rudy reçoit deux balles dans la tête. Qui a tiré ? Florence raconte qu’un malfrat a frappé à la porte et a forcé le passage. Elle déclare que Rudy était un buveur, un drogué… Peut-être une affaire liée à la drogue ? Le parquet n’y croit pas. Florence, qui a appelé les secours, n’a aucune trace de sang sur ses mains et son gilet, alors que Rudy, inconscient mais vivant, gît dans une mare de sang.

En première instance, Florence a écopé de dix ans de prison. Le tribunal estime qu’elle a fomenté deux tentatives d’assassinat. Pour le ministère public, elle mérite cinq ans de plus. Les peines de huit ans, prononcées contre Jonathan, Jessica et Steve, impliqués dans le premier fait, doivent être confirmées, pour le parquet.

Faire du mal à Rudy

Interrogé par la cour, Steve confirme que Florence l’a payé pour surveiller Rudy. Après avoir vu la photo de Rudy embrassant Virginie, “elle m’a demandé si je connaissais quelqu’un pour faire du mal à Rudy”. Il a alors pensé à Jessica, une amie de longue date qui a une formation en mécanique.

Jessica confirme. “Jonathan et Steve sont allés chercher une enveloppe, contenant 3500 euros, remise par Florence. Il y avait les clés de la maison. Je ne sais pas ce qu’elle avait imaginé. On est allé déboulonner les roues de l’auto pour immobilier l’auto, afin que Virginie se rende compte que Rudy se trouvait chez Florence. On ne voulait tuer personne”. Jonathan confirme.

Quant à Florence, elle confirme avoir payé Steve pour surveiller Rudy. “Quelle était votre intention par rapport à Rudy ? ”, lui demande la présidente. “Je voulais uniquement le récupérer pour notre fille. J’étais prête qu’il vienne vivre chez moI. J’ai tout tenté pour que Rudy et Virginie se séparent. On était en train de reconstruire quelque chose”. Elle conteste avoir tué Rudy. Selon elle, c’est l’œuvre d’un voleur …