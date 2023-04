Harcèlement, menaces, coups, crachats… Entre les fermiers et les éleveurs, c’est la guerre à Braine-le-Comte !

Au début de l’année 2021, l’ambiance commence à se dégrader entre voisins, à la suite d’un litige commercial. Vincent émet des reproches à son voisin. “Stéphane n’était pas chez lui mais il voulait montrer que tout lui appartenait. Il voulait tout s’approprier”.

La tension monte

Les voisins ne s’entendent plus. Les insultes et les menaces pleuvent dans la campagne brainoise. Le 16 avril, Céline dépose une plainte pour coups. Elle prétend que Vincent l’a saisie par le cou, à cause d’une couverture posée sur un panneau annonçant l’interdiction de stationner. En septembre, elle accuse Gérard d’avoir tenté d’écraser son chien, avec sa voiture. Elle est touchée à la jambe. Gérard, quant à lui, se plaint de Stéphane, qui l’aurait bousculé et lui aurait craché dessus. Stéphane l’accuse d’avoir jeté des crasses dans sa prairie.

Crachats, insultes, menaces de mort sont le quotidien de cette ferme et les plaintes se multiplient, ce qui agace le parquet. “Les propos orduriers et les actes d’intimidation n’ont pas leur place dans notre société. Chacun commet des infractions et manifeste sa mauvaise foi dès que possible. La police a autre chose à faire que de s’occuper que de ces gens mal élevés. Ils devraient tous avoir honte”, avait déclaré le substitut du procureur du roi.

Deux coupables

Cette semaine, le tribunal a tranché en prononçant de nombreux acquittements. Seuls Vincent et Gérard sont coupables de certains faits. Ils bénéficient toutefois de la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de cinq ans.

Stéphane avait déclaré, lors de l’audience, qu’il souhaitait vivre en paix avec sa compagne et leurs chevaux. Il ne souhaite plus dormir avec la lumière allumée, craignant de voir le vieux Gérard débarquer chez lui, armé de son vieux fusil…