La Louvière : le Centre de Référence et d’Intervention Harcèlement toujours en sursis

C’est dans ce cadre que le député sonégien, soutenu par la députée Alice Bernard (PTB), a interrogé ce mardi en commission Santé la ministre Christie Morreale. “Les différents axes pris en charge par cet opérateur sont effectivement d’importance et on ne peut plus rester dans ce paradigme qui cantonne la prise en charge de la santé mentale uniquement dans le secteur de la santé”, a répondu la ministre en séance. “Concernant le CRIH, un dossier de demande de subside est effectivement en cours d’étude.”

Créée en avril 2022 des cendres de l’asbl sonégienne Sophia qui s’occupait déjà des enfants et adolescents qui ont subi du harcèlement, l’asbl CRIH pour Centre de Référence et d’Intervention Harcèlement croule sous les demandes d’aide. Rien qu’en 2022, ils ont aidé une centaine d’enfants et d’ados en demande criante d’aide. En mars, l’asbl a déjà été contrainte de se séparer d’un équivalent temps plein et risque de devoir fermer ses portes en juin sans un apport financier supplémentaire. “L’urgence est donc bien présente”, continue François Desquesnes. “Car ces personnes, qui ont une certaine expertise du terrain dans un domaine bien spécifique et pourtant si universel risquent de perdre tout l’avantage qu’ils ont de leur présence sur le terrain depuis plusieurs années… Le rôle des politiques, c’est d’aider au développement de ce genre d’institution, pas de le freiner.”