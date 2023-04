La cour de l’école de Péronnes-Charbonnage bientôt rénovée pour 250 000 euros

Le marché public est passé lors du conseil communal de ce lundi et a été approuvé à l’unanimité avec un budget de 250 000 € sur fonds propres de la Ville de Binche. “L’école poursuit comme cela sa rénovation et sa transformation. En quelques années, la Ville a installé une nouvelle chaudière, a refait la peinture des classes et sanitaires, a installé le wifi ainsi que des panneaux solaires, des nouveaux écrans numériques interactifs, du nouveau mobilier, a traité l’humidité dans la salle de gym et rénovation complète des peintures de la salle.

Les prochaines étapes de la rénovation de l’école seront le placement d’un nouveau revêtement de sol dans la salle de gym, de l’installation d’un préau pour la section maternelle qui sera réalisée cet été et la rénovation de la grande cour ; objet de l’investissement. “Je sais que les attentes et les besoins sont nombreux. Impossible de tout faire en même temps mais je pense sincèrement qu’on avance bien, priorité par priorité pour chacune de nos écoles”, a commenté Kevin Van Houter, échevin de l’Enseignement.

Dans le cadre d’un gros subside qui arrivera prochainement, les cours de l’École Communale De Ressaix seront également totalement revues.