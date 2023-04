Le Ruffus se fera (encore) plus rare cette année à Haulchin : “Nous avons 40 % de bouteilles en moins”

À cause de la mauvaise récolte de 2021, le Domaine des Agaises a perdu à peu près 40 % de sa production de cette année. Les bouteilles disponibles en 2023 correspondent en effet aux vendanges effectuées en 2021, une année particulièrement catastrophique pour le Domaine des Agaises qui avait perdu une bonne partie de ses récoltes à cause de conditions météorologiques particulièrement mauvaises, notamment du gel tardif, cette année-là. “Nous avons à peu près 40 % de bouteilles disponibles en moins qu’une année normale”, nous a confié Arnaud Leroy, manager du domaine. “De ce fait, à la fois les restaurateurs et les particuliers seront moins servis cette année. Nous serons également contraints de réduire les activités du domaine pour cette année en termes événementiels. Par exemple, Ruffus en Terrasse reviendra certainement en été mais le nombre de jours de l’événement sera réduit. Cette situation n’est que temporaire cela dit car la récolte de 2022 a été exceptionnelle et nous repartirons donc sur de meilleures bases en 2024.”