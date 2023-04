Péronnes-Charbonnage : sans musiciens à quelques jours du Carnaval, la société des “Méli-Mélo” est aux abois

Suite à un désistement massif de la part des musiciens qui devaient jouer pour eux, la société des “Méli-Mélo” recherche activement des musiciens pour du Carnaval qui a lieu les dimanche et lundi de Pâques. “Quinze jours avant notre soumonce, ils nous ont annoncé qu’ils ne joueraient plus pour nous”, nous a confié Pascal Allegri, secrétaire et trésorier de la société. “A priori, ils ont été attirés par d’autres carnavals qui ont lieu en même temps, comme celui de Jemappes par exemple, où on leur proposait, on ne va pas s’en cacher, plus d’argent que chez nous. Ils ont privilégié l’argent à la camaraderie, au bon esprit qui règne chez nous depuis huit ans. À la limite je peux encore comprendre mais franchement, ils auraient pu nous prévenir bien avant ! On aurait pu alors s’organiser.”