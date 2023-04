Estinnes : malgré les travaux dans la chapelle qui s’éternisent, la procession de Notre-Dame-de-Cambron fera son retour cette année

Cinq ans, un délai suffisant pour que les traditions qui durent depuis des décennies soient oubliées… “C’est en tout cas le constat que je me suis fait. C’est pourquoi, avec ma fille et d’autres habitants du quartier, nous avons voulu remobiliser les troupes et avons tout tenté pour que la procession puisse à nouveau avoir lieu. Nous avons contacté le doyen de la paroisse qui nous a donné son accord. La commune a fait de même et c’est ainsi que l’événement pourra de nouveau avoir lieu cette année.”

Ce, pour le plus grand bonheur des habitants du quartier. “La chapelle étant toujours inaccessible à cause des travaux, la messe qui précédera la procession se tiendra à 10h sous une grande tonnelle, juste à côté de l’édifice. Ensuite la procession démarrera pour un tour d’une petite heure dans le quartier avec Notre-Dame-de-Cambron et Saint-Eloi.”