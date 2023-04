Mais l’année passée, le club a lancé un nouveau genre de largage, celui… de sextoys. “Alors que nous étions encore en pleine pandémie, un de nos membres a effectué un travail dans… un sex-shop”, nous explique Pascal Rivart, président du club d’aéromodélisme d’Estinnes. “Une fois sa besogne terminée, la gérante lui a proposé à bas prix une caisse remplie de sextoys en tous genres. des modèles d’exposition ou des fins de série mais toujours en fonctionnement. On a réfléchi à ce que l’on pouvait faire avec ça et on s’est dit pourquoi pas un largage, à l’image de ce que nous réalisons pour les enfants avec les œufs en chocolats ?”

C’est ainsi qu’en août 2021, une première édition remporte un franc succès. “La vingtaine de dames qui étaient présentes se sont ruées sur les œufs largués. Des œufs en plastique qui contiennent un numéro donnant droit, ou pas à un cadeau. Nous avons réédité l’expérience à Pâques 2022 et donc, l’édition de ce lundi sera la troisième.”

En plus des œufs en chocolat pour les enfants donc, des œufs en plastique seront aussi largués pour les adultes. “Pour les dames, ce sera des sextoys et pour les hommes, des bouteilles de vin !”

Avis aux amateurs, les premiers largages seront effectués dès 11h ce Lundi de Pâques, non loin du domaine des Agaises qui fabrique le Ruffus.