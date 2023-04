Le Festival Ecoloop débarque à La Louvière

Apprendre à faire vos savons, cosmétiques ou produits d’entretien vous-mêmes, à vous tricoter une écharpe, à réparer votre vélo ou encore à aiguiser un couteau qui a perdu son tranchant, telles sont les choses que le curieux pourra faire le 16 avril prochain à la maison des Associations sur la place Mansart à La Louvière.

Ateliers gratuits

Tous les ateliers sont gratuits, certains ont des places limitées. Il y aura aussi quelques stands en libre accès.

Par exemple, les réparateurs de L’Envol Soignies seront sur place pour aider les visiteurs à réparer leur vélo. Rursee, magasin de vêtements seconde main, sera également présent. Mélany (Le temps fil') et Carole vous apprendront à tricoter, par exemple, un bonnet ou une écharpe. Un rémouleur sera également sur place pour donner des astuces pour aiguiser les couteaux.

Parmi les ateliers nécessitant une inscription au préalable, découverte les couches lavables avec Sophie de Culito (entre 10h30 et12h30) parce que les couches lavables c’est plus de confort pour bébé, des économies et moins de déchet. Aussi, l’atelier “Débuter le zéro déchet sans prise de tête” avec Cyrielle de Ma vie ZD se tiendra entre 10h30 et 13h. Un atelier consacré à la confection de savons bio, éthiques et végans se tiendra dès 13h30 et, enfin, vous pourrez apprendre à confectionner 6 produits d’entretien naturels.

Rendez-vous sur la page Facebook de l’événement pour tout renseignement.