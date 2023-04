Elles se battent dans une chambre d’hôtel en Bulgarie, mais le procès a lieu à Mons

En septembre 2016, Déborah et son amie passent leurs vacances d’été dans un hôtel en Bulgarie, mais il y a de la tension au sein du couple. Le soir du 12 septembre 2016, plusieurs vacanciers les entendent se chamailler sur la terrasse du bar. Les deux femmes montent dans la chambre, où une violente dispute éclate.

Certificat en anglais

Certificat médical à l’appui, la compagne de Déborah dépose une plainte contre elle, en novembre en Belgique, et se constitue partie civile devant le juge d’instruction en janvier 2017. Par défaut, le tribunal prononce une peine de quatre ans, peine minimale dans le cas de coups avec les circonstances aggravantes de cohabitation et d’incapacité de travail de plus de quatre mois. Depuis les faits, la victime est reconnue comme étant une personne handicapée à plus de 66 %.

Devant le tribunal, Déborah déclare avoir agi en état de légitime défense. “Elle m’a giflée à deux reprises et je l’ai repoussée. Elle a chuté contre le lit”, explique Déborah. De l’autre côté de la barre, Me Callari estime que ce n’est pas un cas de légitime défense, la réponse n’est pas proportionnelle à l’attaque. “Le critère de proportionnalité se mesure par la riposte, pas en fonction des dommages”, répond Me D’Agristina, qui plaide l’acquittement. Le tribunal tranchera sur ce point de droit.

Des gifles

Le substitut du procureur, qui s’embrouille dans son réquisitoire, ne sachant plus qui a porté les gifles, estime que les faits sont établis, notamment en raison des déclarations des témoins du bar et des chambres voisines. Me D’Agristina lui répond que les deux femmes étaient seules dans la chambre. Elle conteste également les traces de strangulation évoquées par la victime lors de sa plainte en Belgique.

Le lendemain des faits, la plaignante s’est surtout plainte de vives douleurs à l’épaule, qui ne lui ont pas permis de reprendre son travail.

Depuis les faits, les deux femmes ne vivent plus ensemble. Jugement dans un mois.