Du 20 au 23 avril, vous y retrouverez notamment des animations et des activités autour de la citoyenneté, de la migration, du genre, de l’enfermement, de l’environnement, de la précarité et du rêve.

HumaniCité sera ponctué de spectacles, de ciné-débats, d’art de rue, d’animations, de conférences et d’une balade contée qui vous transportera dans l’univers des contes populaires. Un parcours en ville vous emmènera à la découverte de contes détournés sous l’angle de nos différentes thématiques.

Le festival est gratuit et pensé pour accueillir les petits et les grands. Le programme est centralisé en un même lieu, place Mansart pour vous permettre de déambuler facilement entre les activités et de vous laisser porter par l’ambiance et la convivialité des animations et spectacles de rue.

D’autres événements en amont et en aval du festival ont également lieu dont une balade contée qui vous emmènera aux quatre coins de la ville, à la redécouverte des contes populaires.

Pour les ptits bouts de 5 à 8 ans, un spectacle de marionnettes à l’ancienne : “Les Vacances de Jules”, un spectacle qui propose une découverte de la citoyenneté, un éveil au respect de l’autre et une initiation à la tolérance.

Du spectacle de rue également avec “A contre courant”, un spectacle qui, par le rire, vous sensibilisera aux questions de précarité énergétique et climatique.

Le 20 avril à 19h30, en plus de la conférence prévue “Esprit critique et religion, est-ce bien compatible ?”, le programme du festival sera présenté.

Tout le programme sur le site d’Humanicité.be.