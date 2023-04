Plus Oultre Station à Binche : “On espère que les travaux pourront débuter d’ici la fin de l’année”

Il y a quelques mois, la Plus Oultre Distillery lançait un crowdfunding pour la rénovation de la gare de Binche, en tout cas sa partie gauche, dans le but d’y créer une distillerie et un espace HoReCa que les Binchois pourront se réapproprier en quelque sorte. Au terme du délai imparti, la somme de 108 000 euros a été atteinte et grâce à pas moins de 480 contributeurs. Ce mercredi, ils étaient invités à la gare de Binche pour découvrir les lieux et le projet. “Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’y a pas que des Binchois qui ont participé au crowdfunding”, nous a confié Jérôme Urbain, porteur du projet. “Il y a aussi des gens qui venaient de Nivelles, Charleroi ou même Bruxelles. Il était important de pouvoir les réunir une première fois sur les lieux du projet qu’ils ont soutenu et de leur expliquer ce vers quoi on va. Et pour les Binchois qui eux aussi ont soutenu le projet, certains n’avaient tout simplement jamais mis les pieds dans cette partie de la gare puisqu’elle n’est plus utilisée depuis plus de 50 ans. Ils étaient impatients de le découvrir.”