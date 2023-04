La piscine de Binche loin d'être prête pour la réouverture : "on fera un geste envers les abonnés"

Entre temps, les clubs de sport, les écoles, les Binchois en général continuent d'attendre. "Je comprends leur impatience et je suis le premier à trouver la situation rageante mais on n'y peut rien, on ne peut qu'attendre. Lorsqu'on a lancé la première date de réouverture, certaines personnes ont déjà acheté leur abonnement. On fera un geste envers eux une fois que la piscine sera bel et bien ouverte."

En attendant, certains clubs de natation qui utilisaient la piscine de Binche ont dores et déjà annoncé qu'ils ne relanceront pas leurs activités... avant la rentrée.