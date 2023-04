Un club de tir à l’arc s’installe à Ecaussinnes

Pour rappel, une convention avec le Gai Logis, qui a hérité du bâtiment de la Maison du Peuple, a été signée par la commune afin de pérenniser les clubs sportifs et associations qui y prennent leurs quartiers. Elle prévoit de leur apporter un coup de pouce financier à raison de 20 000 euros annuels pendant dix ans. L’objectif est de participer aux frais, notamment énergétiques, de la gestion du bâtiment puisque son utilisation principale concerne les associations et clubs sportifs écaussinnois.

Le sport continue désormais d’avoir le vent en poupe puisque c’est désormais du tir à l’arc qui sera proposé sur la commune au sein des salles de l’Union Ecaussinnoise. Précédemment situé à Braine-le-Château, le club de tir à l’arc de Braine-Castelli déménage donc les mardis à Ecaussinnes.

“Le club a pour vocations d’initier de nouveaux archers tout en conseillant les archers et corriger leurs éventuels défauts de gestuelle ou de position. L’objectif est également de promouvoir l’archerie sportive. Tous les types d’arc sont les bienvenus, du classique et recurve au monobloc démontable, poulies ou compound, LongBow, BareBow, Chasse Compétion et arcs en bois. ”