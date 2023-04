La Louvière : l’expérience délirante et immersive du Plan Fixe s'installe au Louv'Expo

Pour sa sixième édition qui se déroulera à Louv’Expo, Plan Fixe repousse les limites. “On écarte les murs, on fait de l’espace une zone d’accueil plus grande pour toujours plus de divertissement et de surprises !”, explique un communiqué de Central.

Inspiré par le concept de “Secret Cinema” en vogue dans les pays anglo-saxons, Plan Fixe est une expérience immersive autour d’un film culte dont les participants ignorent encore tout juste avant que les premières images du film ne soient projetées sur l’écran. “Ils connaissent uniquement le lieu des festivités, le dress-code et quelques indices sur le film que les organisateurs ont semés ici et là.”

Cette année encore, Plan Fixe sera orchestré par Emmanuel Guillaume, comédien, metteur en scène et directeur artistique de “Une Petite Compagnie”. Au cours des 5 éditions précédentes, Plan Fixe a embarqué son public dans des aventures incroyables avec chacune leur lot de surprises. Des courses-poursuites épiques à travers un campement de gitans grandeur nature dans Snatch jusqu’aux mariages improvisés avec Elvis himself pour Very bad Trip, Plan fixe a toujours surpris le public avec des idées toujours plus folles. “Vous pouviez vous retrouver au cœur d’un cabaret avec le film Moulin Rouge et profiter de spectacles burlesques, d’effeuillage, entre fouet et hula hoop. Ou vous installer entre les barres de béton d’une cité de banlieue, pour visionner le film La Haine, qui a plongé le public dans un face-à-face entre la police et la rue, et durant lequel les plus courageux ont pu s’initier aux cascades et les plus rebelles, se faire tirer le portrait comme un gangster.”

Lors de la dernière édition, la projection du film Romeo + Juliet était rehaussée de la présence d’un Jésus-Christ drag-queen et du confessionnal d’un prêtre peu commun, le tout en plein air pour terminer la soirée en musique, sous les étoiles. Romantique n’est-ce pas ? Le ton est donné…

Cette année, avec Plan Fixe, Central prépare la plus grande rave party intersidérale de tous les temps… Une fête tellement incroyable qu’elle a déjà marqué l’avenir… Parlez-en dans toutes les villes, toutes les campagnes, de l’astre le plus lointain au plus grand désert terrestre… l’univers entier nous l’enviera. Et si tous ces éléments étaient déjà des indices du film qui sera projeté ?

Rendez-vous le 28 avril pour le découvrir. Rendez-vous aussi sur la billetterie de Central ainsi que leur page Facebook où sont régulièrement distillés des indices sur l’identité du film et ce, depuis plusieurs semaines déjà.