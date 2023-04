Les infrastructures du stade communal de Soignies vont faire peau neuve grâce à un important subside

Le subside wallon permettra à la Ville de construire de tout nouveaux vestiaires pour le Royal Soignies Sport mais aussi de créer un terrain de football synthétique pour remplacer l’actuel terrain en herbe. “C’est une excellente nouvelle pour le club !”, se réjouit Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies. “Les vestiaires sont vraiment très vétustes et ont grand besoin d’un coup de jeune. Le nouveau terrain permettra quant à lui aux nombreux joueurs de profiter pleinement de l’infrastructure tout au long de l’année. ”

Du côté du Royal Soignies Sport, on se réjouit de cette bonne nouvelle : ” Nous sommes heureux d’apprendre que le dossier a franchi cette étape supplémentaire très importante”, s’exprime Sébastien Delferier au nom du club. “Soignies est plus que jamais une ville “sportive” de par les résultats de ses différents clubs dans l’ensemble des disciplines et tous ensemble, nous devons faire en sorte de continuer à offrir à la jeunesse sonégienne une possibilité de pratiquer son sport favori dans les meilleures conditions qu’il soit.”

Car le projet ne se limite pas uniquement au football. Dans la foulée, l’ancien terrain synthétique sera en effet remplacé et transformé en terrain de rugby. Dernièrement, le club avait déjà pu bénéficier d’un subside dans le cadre du programme Wallonie Ambition Or. Celui-ci est en effet appelé à servir de base arrière pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour Danny Roosens, Président du Rugby Club Soignies” ce nouveau terrain permettra de renforcer la politique de formation des jeunes, essentielle au Rugby Club Soignies. Avec l’élargissement de ses infrastructures sportives, le Club poursuit son positionnement comme centre d’excellence et Temple du rugby en Wallonie”.

Du côté de la Wallonie, ce nouveau subside permettra ainsi de renforcer le site dans son rôle de soutien au développement sportif et à la pratique du sport de haut niveau. ” La commune de Soignies porte un projet ambitieux et cette nouvelle subvention lui permettra de compléter utilement les infrastructures financées par le projet Wallonie Ambitions Or, dans l’optique d’améliorer les conditions d’entraînement des sportifs mais aussi de faire profiter à toute une région des retombées positives engendrées par l’accueil de délégations étrangères”, relève le Ministre Dolimont.

Si tout va bien, le chantier de construction des vestiaires devrait débuter au printemps 2024. Les travaux des deux terrains synthétiques suivront pendant la trêve. “Il est important d’offrir des infrastructures sportives de qualité afin de stimuler chacun à faire du sport” conclut la bourgmestre.