Cette année, 47 communes ont obtenu ou amélioré leur label, ce qui porte le total à 144 communes labellisées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi les lauréates, 25 communes obtiennent le label pour la première fois, tandis que 11 améliorent leur score précédent et 11 ont conservé le même nombre d’étoiles obtenues les années précédentes.

Parmi les communes ayant posé leur candidature pour la première fois, la commune de Manage a obtenu un score entre 70 et 80, ce qui lui permet d’obtenir deux étoiles. “Nous avions déjà tenté notre chance l’année passée mais il nous manquait quelques points pour être labellisés”, explique Régis R’Yadi, échevin manageois des Sports. “Depuis plusieurs années, nous travaillons beaucoup sur les infrastructures sportives de la commune et ce label sera le bienvenu à la fois pour nous et pour les nombreux clubs sportifs manageois si on veut, notamment, obtenir par exemple des subsides. On est en tout cas sur la bonne voie et on vise la troisième étoile à court terme. Pour cela, nous allons nous mettre à table tous ensemble pour voir ce que l’on peut encore améliorer. Un skatepark pourrait par exemple constituer un atout pour la commune.”

Cette opération permet ainsi de mettre en valeur les communes qui mènent une politique de développement du sport. “Une politique destinée à tous les citoyens, favorisant le recours à la mobilité douce pour un accès plus facile aux sites sportifs, tout en valorisant leurs infrastructures sportives, tant intérieures qu’extérieures”, a communiqué l’ADEPS.

À noter que Manage n’est pas la seule commune du Centre à avoir reçu ce label cette année puisque Le Roeulx (trois étoiles) et Morlanwelz (une étoile) viennent se rajouter aux communes de Seneffe (deux étoiles), Soignies (deux étoiles) et Ecaussinnes (une étoile) labellisées en 2022 et à Braine-le-Comte (deux étoiles) et Chapelle-lez-Herlaimont (une étoile) labellisée en 2021.