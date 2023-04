Seneffe : “Naître et grandir”, un salon pour répondre à toutes les questions sur la parentalité

Créée en 2020, la maison d’enfance La Bulle accompagne des mamans avant, pendant et après leur grossesse, leur proposant un suivi complet dans leur parentalité, leur proposant même d’accoucher à domicile ou au sein de leur maison de naissance. Ce week-end, ses responsables organisent le salon “Naître et grandir” qui est dédié à la grossesse, l’accouchement et la parentalité respectée. “Lorsqu’on devient parent ou lorsqu’on est sur le point de le devenir, on se pose de nombreuses questions”, explique Mélyssa Chambard qui, avec sa collègue Mélanie Van Duyshuys, a fondé La Bulle. “Vous pourrez rencontrer lors de ce salon de nombreux exposants qui vous proposeront des produits et des services adaptés à vos besoins et à vos envies. Vous pourrez également assister à des conférences, des ateliers et des projections sur les différentes facettes de la naissance physiologique, l’accompagnement global et le post-partum.”