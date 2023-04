Braine : Après avoir été jugée mensongère, la pétition d’Ecolo contre le projet de parking provisoire aux Dominicains continue de faire parler d’elle

Pas pris au sérieux lors du dernier conseil communal, les écologistes brainois comptent donc bien poursuivre la diffusion de leur pétition afin de recueillir le maximum de signatures. “Lors de la question orale, nous n’avions pas pu réagir puisqu’elle était posée par une conseillère du groupe de la majorité et non de notre part. Elle seule avait donc le droit de répondre aux arguments de l’échevin. Nous ne pouvions pas non plus ajouter d’autres questions”, confie Muriel De Dobbeleer, conseillère communale (Ecolo).

Malgré tout, le groupe d’opposition continuait de peaufiner sa pétition pour désormais y inclure une vidéo explicative. “Notre but était de lancer notre pétition et d’ensuite tourner notre petit film. Désormais monté, nous avons pu le publier et le joindre à notre pétition. Nous nous sommes dit qu’une vidéo était bien plus parlante qu’une simple image”, poursuit Muriel De Dobbeleer.

Cette vidéo confirme désormais les craintes des écologistes et vient appuyer leur pétition. Plusieurs aspects du projet de parking provisoire sur le site des Dominicains inquiètent donc toujours le groupe d’opposition. “Nous ne voulons pas de ce parking. Nous voulons préserver ce parc des Dominicains et garder les places de parking déjà existantes. La majorité dit qu’il y a d’autres parcs à Braine-le-Comte. C’est le cas mais pas à proximité directe du centre-ville. Le bois de la Houssière, je l’aime beaucoup, mais j’imagine mal les habitants ou travailleurs du centre-ville s’y rendre pour manger. Le constat est le même pour le parc qu’ils vont créer près de l’Intermarché. C’est là toutes les contrariétés que je tiens à soulever”, explique Muriel De Dobbeleer

Outre ce manque d’espaces verts à proximité directe du centre-ville, la conseillère communale écologiste pointe du doigt la pollution qu’engendrerait ce parking. Une situation pas idéale pour les nombreux enfants de la crèche. Les embarras de circulation risquent également de se décupler à un endroit où ils sont déjà fréquents en heure de pointe. Elle craint également que le parking provisoire ne vienne à se transformer en parking permanent à terme. “La majorité déclare aussi que ce parking va voir le jour suite à une demande des commerçants. Ce n’est pas vraiment le cas puisque les commerçants demandaient plus d’endroits de stationnement sur la future Grand-Place et non au niveau des Dominicains. Comme cela n’était pas possible, la majorité s’est rabattue sur le parc des Dominicains”, ajoute Muriel De Dobbeleer.

Les habitants à l’origine de la pétition

De son côté, le groupe d’opposition Ecolo, aimerait préserver cet espace vert. “Nous aimerions déjà que les lieux soient un plus bel espace vert. Il a déjà été raboté par la création de place de parking sur les anciens terrains de pétanque il y a de ça quelques années. Maintenant nous disons stop”, relate Muriel De Dobbeleer. “La pétition est partie d’un mouvement de citoyens. Ils sont ensuite venus nous voir pour pouvoir la relayer. Etant écologiste et également habitante de la rue des Dominicains, c’est tout naturellement que j’ai souhaité relayer leurs craintes. Nous ne savons pas si elle permettra de changer les choses mais nous tenions à montrer et matérialiser notre mobilisation contre le projet de parking provisoire. ”

De son côté, l’échevin de l’Urbanisme persiste et signe, la pétition d’Ecolo comprend de fausses informations. “En ce qui concerne la coupe d’arbres, ceux qui forment un carré et sont surélevés dans des fosses de plantation seront bien évidemment préservés. Seuls des sujets considérés comme des pieds de haies seront enlevés. Ils posent toutefois des problèmes de salubrité publique puisque des dépôts sauvages y sont régulièrement retrouvés. Des activités illégales ont également lieu à cet endroit. La coupe de ces arbres permettra donc de remettre au clair ce point noir”, indique Léandre Huart (Braine) avant de poursuivre.

“Pas mal de choses sont erronées dans leur pétition notamment lorsqu’ils parlent de places de stationnement. Certes nous allons récupérer le parking Heuchon et certes il servira pour les clients potentiels de la rue de la Station mais il permettra aussi de compenser la perte de places de stationnement à la rue Emile Heuchon. Nous avons voté à l’unanimité le plan vélo en ce sens lors d’un conseil communal. Ce plan vélo définit des pistes cyclables dans cette rue entraînant la suppression de places de stationnement. Cette acquisition permettra donc de pallier cela. La quarantaine de places que nous allons récupérer à la rue du 11 Novembre via une convention avec la SNCB permettra également de pallier la perte de place dans cette même rue suite à la création de pistes cyclables. Nous ne cherchons donc pas à avoir un surplus de places de stationnement mais bien des solutions pour pallier les pertes liées à de futurs aménagements. ”

L’avis des commerçants pris en compte

Une fois de plus, l’échevin invite à nouveau les conseillers communaux d’opposition d’aller à la rencontre des commerçants pour en savoir plus sur la nécessité des places de parking dans l’hyper-centre. “L’idée de créer un parking provisoire sur le site des Dominicains émane de la volonté des commerçants de posséder des poches de stationnement dans l’hyper-centre. À l’origine, le projet de la future Grand-Place en 2012-2013, ne comprenait aucune place de stationnement. Après des discussions avec le groupe de travail et différents intervenants, nous avons créé des places supplémentaires pour, à terme, en disposer de 36. J’insiste sur le fait que ces places seront provisoires sur le site des Dominicains. Elles permettront aux habitants de se stationner lors des travaux de la Grand-Place”, ajoute Léandre Huart.

Un caractère provisoire remis en cause par l’opposition. Une remise en question qui n’a pas lieu d’être selon l’échevin. “Nous voulons avoir de l’ambition et voir les choses à moyen et long termes. Nous ferons tout, avec notre groupe de travail, pour que le futur du site des Dominicains prévoit un parking en souterrain. Notre volonté reste de camoufler au maximum l’automobile”, conclut Léandre Huart.