Business in La Louvière (Bill), le nouveau guichet d’entreprise destiné à optimiser l’installation des entrepreneurs dans la Cité des Loups (Vidéo)

Pour célébrer les 20 ans de la Régie Communale Autonome louviéroise, cette dernière change de nom. Il faudra ainsi désormais la dénommer “devllop” et apprendre à connaître une autre dénomination, celle de Bill, pour “Business in La Louvière”. Le Bill, c’est un guichet d’entreprise qui aura notamment pour mission d’assurer un accueil et un service de qualité pour toute personne ayant pour ambition de développer un projet économique à La Louvière. “Auparavant, les investisseurs, les commerçants qui voulaient s’installer à La Louvière passaient par le service Urbanisme pour un permis ou l’autre mais le conseil concernant leur commerce, leur installation n’était pas présent, ce qui est désormais corrigé avec la création du Bill”, nous explique Pascal Leroy, échevin louviérois du Commerce. “C’est un guichet qui s’adresse à la fois aux grands entrepreneurs comme aux plus petits qui veulent ouvrir leur commerce sur le territoire louviérois.”