Le site de Logitoys à Houdeng à l’arrêt complet : “les propositions de la direction sont inaudibles”

En février dernier était annoncée la fermeture prochaine du site de logistique Logitoys qui fournit tous les magasins Maxitoys de Belgique. Depuis, les 97 travailleurs du site ont, malgré cette annonce catastrophique pour eux et le moral à zéro, continué à travailler tant bien que mal alors que la procédure Renault était enclenchée. Ce mardi, à la suite d’une réunion dans le cadre de cette procédure entre la direction et les syndicats, les travailleurs ont décidé d’arrêter le travail. “Les propositions de la direction pour que les travailleurs puissent quitter l’entreprise dans la dignité étaient tout simplement inaudibles, intolérables”, nous a confié Giovanni Buscemi, secrétaire permanent pour la Setca du Centre. “En ce qui concerne les primes légales, pas de souci mais par contre, pour ce qui est de la prime de rupture, cela ne tenait pas la route. Loin de là. On a vraiment l’impression qu’ils veulent encore faire des économies sur le dos des travailleurs. Ce alors que, vérifications faites, l’entreprise ne manque pas de moyen et aurait les liquidités pour permettre que ces travailleurs, qui n’ont jamais arrêté de travailler depuis l’annonce de la fermeture du site en février, de partir dignement. Pour donner un ordre d’idée, c’est un peu comme si on leur offrait des épluchures mais sans les cacahuètes…”