Six jeunes talents en lice pour figurer sur la line-up du Ronquières Festival

Ce n’est autre qu’une chance de figurer auprès de grands artistes et groupes comme Indochine, Placebo, The Prodigy ou encore Pierre De Maere qu’offre ce concours “tremplin jeunes talents” aux participants. Une chance que tous veulent saisir, en témoigne le nombre important de candidatures reçues par les organisateurs. “Sur 262 candidatures postées, six artistes en groupe ou en solo ont été retenus pour participer à la grande finale du Tremplin”, indiquent les organisateurs.

Cloudie, Florent Brack, Dav Id, The Stanfords, Una et Rosedog se disputeront ainsi cette place de choix dans la programmation du Ronquières Festival. Ils se départageront lors de concerts organisés ce 22 avril au Zik-Zak. L’ouverture est prévue dès 17 heures pour se terminer par un concert des Rackers, groupe ayant gagné ce concours tremplin jeunes talents en 2018.

L’un de ces six noms sera ensuite à retrouver au Ronquières Festival le samedi 5 août en ouverture du deuxième jour du festival. Après l’une de ces stars en devenir, ce seront Placebo, Pierre De Maere, Disiz, Feder, Juliette Armanet, Ofenbach, Zaho de Sagazan, Kaky, Elia Rose, Jain et Whispering Sons qui se succéderont sur les deux scènes principales du festival.

Pour rappel, les tickets pour le jour d’ouverture du festival se sont vendus comme des petits pains, atteignant le sold-out à la seule annonce d’Indochine. Entre-temps, ce sont les pass 3 jours qui se sont vendus à une vitesse V V prime atteignant à leur tour la rupture de stock. Face à cet engouement historique, les organisateurs proposent désormais un pass week-end dont le nombre sera bien entendu limité. Ce nouveau pass permettra donc, notamment, de découvrir les musiques du vainqueur du concours jeunes talents.

Une opportunité qu’il faudra saisir sans attendre. “Si les gens veulent venir à Ronquières, nous leur conseillons de ne pas trop traîner avant de se procurer leur place”, conseillait Gino Innocente, organisateur du festival.